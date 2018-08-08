У роботі Telegram стався збій

Зокрема, про проблеми у роботі з Telegram повідомляють користувачі з України

Користувачі Telegram 7 серпня вкотре поскаржилися на збій в роботі месенджера. Про це повідомляється на сайті Downdetector.

О 22:00 7 серпня технічні проблеми спостерігалися в багатьох країнах Європи, Північної Америки і Африки. Зокрема, збій торкнувся користувачів України, Італії, Білорусі, Іспанії, Британії та Норвегії.

Зазначено, що 44% проблем були пов'язані з неможливістю відкрити Telegram, 19% користувачів зіткнулися з труднощами при спробі авторизуватися, а 36% - з неможливістю надіслати чи отримати повідомлення.

Станом на 02:03 8 серпня на онлайн-карті, де відображаються повідомлення про проблеми з сервісом, червоним позначено окремі регіони країн Європи. Зокрема, про проблеми у роботі з Telegram повідомляють користувачі з України.

Скріншот (downdetector.com)

Скріншот (downdetector.com)

Нагадаємо, про збої у роботі Telegram користувачі також повідомляли 1 та 22 липня.

Крім цього, 3 серпня у роботі Facebook стався збій. За даними Downdetector, в основному проблеми зачепили європейські країни і США.

Повідомляється, що близько 19:00 кількість звернень становила 344. Так, найбільше скарг надійшло з Великобританії, Угорщини і США. Збій у роботі соціальної мережі стався також у користувачів з України.