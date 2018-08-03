У роботі Facebook стався збій

В основному проблеми зачепили європейськы країни і США

У роботі соціальної мережі Facebook сьогодні, 3 серпня, стався збій. Про це повідомляє сервіс Downdetector.

За даними Downdetector, в основному проблеми зачепили європейські країни і США.

Повідомляється, що близько 19:00 кількість звернень становила 344. Так, найбільше скарг надійшло з Великобританії, Угорщини і США. Збій у роботі соціальної мережі стався також у користувачів з України.

Зазначено, що 47% проблем пов'язані з неможливістю відкрити Facebook, 35% користувачів зіткнулися з труднощами при спробі авторизуватися, а ще 17% - з проблемами з додатком.

Скріншот (http://downdetector.com)

Нагадаємо, 12 липня у роботі соціальної мережі Facebook також стався збій. Тоді найбільше скарг надійшло з Великобританії і Нідерландів. Проблеми зачепили Австрію, Італію, Іспанію, США, Канаду, Мексику, Чилі, Аргентину та деякі інші країни.