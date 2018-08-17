В Facebook произошел сбой

В Украине сбой произошел в Киеве, Запорожье и Днепре.

В социальной сети Facebook сегодня, 17 августа, по всему миру произошел сбой. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

По даным Downdetector, в соцсеть не могли зайти жители Киева, Запорожья и Днепра.

По состоянию на 18 часов 35 минут наибольшие проблемы наблюдались почти по всей территории США, на Кубе, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, Уругвае, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Египте, Саудовской Аравии, Таиланде, Вьетнаме, Лаосе, Маниле, Мьянме, Японии, Пакистане, Непале, Вьетнаме, Индии, Казахстане, Киргизии, Новой Зеландии, Грузии, Германии, Турции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Румынии, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Австрии, Польши, Дании, Норвегии, Болгарии, западной части России и в Москве

Ранее сообщалось, что пользователи Telegram 7 августа в очередной раз пожаловались на сбой в работе мессенджера.

Кроме этого, 3 августа в работе Facebook снова произошел сбой. По данным Downdetector, в основном проблемы затронули европейские страны и США.