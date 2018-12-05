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Facebook надав обраним компаніям доступ до прихованих даних

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 21:08
Facebook надав обраним компаніям доступ до прихованих даних
Фото: логотип Facebook (з відкритих джерел)

В Facebook заявили, що оприлюднені повідомлення вирвані з контексту і вводять в оману

У 2015 році соціальна мережа Facebook надала обраним компаніям, таким як Netflix і Airbnb, привілейований доступ до даних користувачів. Про це свідчить службова переписка Facebook, яку оприлюднив парламент Великобританії, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Британія опублікувала документ, який містить електронні листи високопоставлених співробітників Facebook, в тому числі засновника Марка Цукерберга, за період з 2012 по 2015 рік. Згідно з їх змістом, деяким компаніям був наданий доступ до прихованого списку друзів користувачів. Крім Netflix і Airbnb, в "білому списку" перебували компанії Badoo і Lyft.

В Facebook заявили, що оприлюднені повідомлення вирвані з контексту і вводять в оману.

Раніше повідомлялося, що в компанії Facebook Inc ще з жовтня 2014 року знали, що компанії, пов'язані з Росією, використовували функцію в соцмережі, яка дозволяла рекламодавцям збирати велику кількість даних про користувачів.

Зазначимо, заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін направив запит в офіс компанії Facebook щодо витоку даних 257 тисяч користувачів, серед яких чимало українських громадян

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