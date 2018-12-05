Facebook предоставил избранным компаниям доступ к скрытым данным

Фото: логотип Facebook (из открытых источников)

В Facebook заявили, что обнародованные сообщения вырваны из контекста и вводят в заблуждение

В 2015 году социальная сеть Facebook предоставила избранным компаниям, таким как Netflix и Airbnb, привилегированный доступ к данным пользователей. Об этом свидетельствует служебная переписка Facebook, которую обнародовал парламент Великобритании, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Британия опубликовала документ, который содержит электронные письма высокопоставленных сотрудников Facebook, в том числе основателя Марка Цукерберга, за период с 2012 по 2015 год. Согласно их содержанию, некоторым компаниям был предоставлен доступ к скрытому списку друзей пользователей. Помимо Netflix и Airbnb, в "белом списке" находились компании Badoo и Lyft.

В Facebook заявили, что обнародованные сообщения вырваны из контекста и вводят в заблуждение.

Ранее сообщалось, что в компании Facebook Inc еще с октября 2014 года знали, что компании, связанные с Россией, использовали функцию в соцсети, которая позволяла рекламодателям собирать большое количество данных о пользователях.

Отметим, заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин направил запрос в офис компании Facebook относительно утечки данных 257 тысяч пользователей, среди которых немало украинских граждан