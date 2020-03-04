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В Європі зареєстровано 85 смертей від коронавірусу

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 11:52
В Європі зареєстровано 85 смертей від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом в Європі зафіксовано 3 тис. 365 випадків коронавірусу

На території 34 країн Європи зареєстровано 3 тисячі 365 випадків захворювання коронавірусом та 85 летальних випадків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що в Італії ВОЗ зафіксувала 2 тис. 502 випадки, у Німеччині - 196, Франції - 212, Іспанії - 151, Великобританії - 56, Хорватії - 9, Австрії - 18, Росії - 3, Фінляндії - 7, Швеції - 24, Ізраїлі - 12, Швейцарії - 307, Греції - 7, Грузії - 3, Норвегії - 33, Румунії - 3, Азербайджані - 3, Нідерландах - 28, Данії - 8, Чехії - 5, Португалії - 2, Бельгії - 8, Ісландії - 18, Сан-Маріно - 9.

Окрім того, в Монако, Північній Македонії, Естонії, Вірменії, Ірландії, Литві, Андоррі, Люксембурзі, Білорусі та в Україні - зареєстровано по одному випадку.

Зазначимо, у всьому світі понад 93 тис. осіб були інфіковані і понад 3,1 тис. померли від коронавірусу Covid-19. Число країн, уражених цим вірусом, перевищило 70.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк надасть країнам 12 млрд доларів для боротьби з наслідками коронавірусу COVID-19.

Коронавірус зафіксований в Україні: що відомо Світовий банк виділить 12 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом
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