Фото: Ярно Хабіхт (uacrisis.org)

ВООЗ відзначає готовність України до спалаху коронавіруса

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозує зростання числа заражених коронавірусом в Україні. Про це на брифінгу заявив представник ВООЗ Ярно Хабіхт, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні висока ймовірність того, що в Україні буде зростати кількість хворих на коронавірус.

"Важливо підкреслити, що найімовірніше ми станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні. Проте суть полягає в готовності охорони здоров'я України протидіяти спалахів цього захворювання", - заявив Хабіхт.

Нагадаємо, на сьогодні підтверджено один випадок захворювання на коронавірус в Україні. Інфекцію виявили у жителя Чернівців, який відвідував Італію. На сьогодні медики заявляють, що стан хворого покращився.

Тим часом в Європі на території 34 країн зареєстровано 3 тисячі 365 випадків захворювання коронавірусів і 85 летальних випадків. Найбільше постраждала Італія, де число хворих перевищило 2,5 тис. осіб. Далі за кількістю заражених йдуть Німеччина, Франція, Іспанія і Великобританія.

