Число заражених коронавірусом у світі перевищило 90 тис.

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Померли вже понад 3,1 тис. осіб

У всьому світі понад 93 тис. чоловік були інфіковані і понад 3,1 тис. померли від коронавіруса Covid-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Наголошується, що кількість країн, уражених цим вірусом, перевищила 70 осіб. Україна і Марокко повідомили про свої перші випадки.

Смертність в Італії зросла до 79, що робить цю країну самою смертоносною із зареєстрованих спалахів за межами Китаю. Двадцять три члена іранського парламенту і глава надзвичайних служб країни були заражені. Південна Корея підтвердила сотні нових випадків. А в Баскському регіоні Іспанії, щонайменше, п'ять лікарів і медсестер були інфіковані, а близько 100 медичних працівників утримуються в ізоляції.

Крім того, число інфікованих в США перевищила 100, а кількість загиблих зросла до дев'яти.

Раніше повідомлялося, що глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом Covid-19 складає близько 3,4%.

Нагадаємо, сьогодні коронавірус зафіксували в Україні у чоловіка в Чернівцях. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни. Також влада Чилі підтвердили перший випадок коронавіруса COVID-19 у країні.