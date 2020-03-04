ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Число заражених коронавірусом у світі перевищило 90 тис.

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 06:20
Число заражених коронавірусом у світі перевищило 90 тис.
Ілюстративне фото (twitter.com/nikmarino9)

Померли вже понад 3,1 тис. осіб

У всьому світі понад 93 тис. чоловік були інфіковані і понад 3,1 тис. померли від коронавіруса Covid-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Наголошується, що кількість країн, уражених цим вірусом, перевищила 70 осіб. Україна і Марокко повідомили про свої перші випадки.

Смертність в Італії зросла до 79, що робить цю країну самою смертоносною із зареєстрованих спалахів за межами Китаю. Двадцять три члена іранського парламенту і глава надзвичайних служб країни були заражені. Південна Корея підтвердила сотні нових випадків. А в Баскському регіоні Іспанії, щонайменше, п'ять лікарів і медсестер були інфіковані, а близько 100 медичних працівників утримуються в ізоляції.

Крім того, число інфікованих в США перевищила 100, а кількість загиблих зросла до дев'яти.

Раніше повідомлялося, що глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом Covid-19 складає близько 3,4%.

Нагадаємо, сьогодні коронавірус зафіксували в Україні у чоловіка в Чернівцях. Це перший лабораторно підтверджений випадок на території країни. Також влада Чилі підтвердили перший випадок коронавіруса COVID-19 у країні.

ВООЗ попереджає про глобальний дефіцит медобладнання для боротьби з коронавірусом Вакцину проти коронавіруса розробляють прискореними темпами, - Трамп
Новини України Коронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся