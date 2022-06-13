У Facebook з'явилася українська версія для iOS

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

За словами чиновника, якщо на смартфоні стоїть українська мова, то програма автоматично підлаштується. В іншому випадку мову доведеться змінювати самостійно.

"Однак це ще не все, скоро буде доступна українська версія застосунку Messenger для iOS", - розповів міністр.

Федоров також додав, що в Україні найближчим часом запустять функцію Reels для Instagram. Вона дозволить українцям записувати відео завдовжки 15 секунд і додавати до них музику та візуальні ефекти.

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб якнайбільше додатків мали в налаштуваннях українську мову та повноцінно працювали на території нашої країни", - наголосив голова Мінцифри.