ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Instagram запускає нову функцію, яка допоможе шукати зниклих дітей

Новость на русском →
П'ятниця 03 червня 2022 12:32
Instagram запускає нову функцію, яка допоможе шукати зниклих дітей Фото: Instagram запускає нову функцію, яка допоможе шукати зниклих дітей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Instagram запускає систему оповіщення AMBER Alerts. Вона допомагатиме шукати зниклих дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Meta.

Нову функцію запустили вже 1 червня й найближчим часом вона стане доступною в 25 країнах.

"Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли на пошуки приходить більше людей, особливо в перші кілька годин. З цим оновленням, якщо правоохоронні органи активують оповіщення AMBER Alert і ви знаходитесь у вказаній області пошуку, оповіщення тепер з'явиться у вашій стрічці Instagram ", - пише пресслужба компанії.

В оголошенні можна розмістити доволі важливу інформацію про зниклу дитину:

  • фотографію;
  • опис;
  • місце викрадення;
  • та інше.

Інформація відображуватиметься у всіх користувачів, які знаходяться поблизу району, де зникла дитина.

Вже через декілька тижнів функція запрацює й в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Instagram
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні