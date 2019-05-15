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Facebook змінив правила онлайн трансляцій

Новини » Телеком & IT    15.05.2019 - 09:28
Facebook змінив правила онлайн трансляцій
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Доступ до Facebook Live можуть обмежити за репост

Американська соціальна мережа Facebook змінила правила онлайн трансляцій Facebook Live. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог соцмережі.

Повідомляється, що зміна правил трансляцій Facebook Live послідувала після терористичних атак в Новій Зеландії, які транслювалися в прямому ефірі. З цих пір користувачі, які порушують політику соцмережі щодо небезпечних організацій і окремих осіб, будуть обмежені у використанні сервісу онлайн трансляцій протягом певного періоду. Зокрема, сервіс Live буде автоматично заблоковано, якщо користувач поділиться посиланням на заяву терористичної групи.

Також повідомляється, що Facebook інвестує 7,5 млн доларів в удосконалення технології аналізу зображень і відео. До цього компанія просто видаляла заборонений контент і блокувала акаунти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook планує платити користувачам за перегляд реклами. Виплати можуть здійснюватися у криптовалюті соцмережі, розробку якої інтернет-гігант обговорює з Visa і Mastercard.

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