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Facebook изменил правила онлайн трансляций

Новости » Телеком & IT    15.05.2019 - 09:28
Facebook изменил правила онлайн трансляций
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Доступ к Facebook Live могут ограничить за репост

Американская социальная сеть Facebook изменила правила онлайн трансляций Facebook Live. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соцсети.

Сообщается, что изменение правил трансляций Facebook Live последовало после террористических атак в Новой Зеландии, которые транслировались в прямом эфире. С этих пор пользователи, которые нарушают политику соцсети в отношении опасных организаций и отдельных лиц, будут ограничены в использовании сервиса онлайн трансляций в течение определенного периода. В частности, сервис Live будет автоматически заблокирован, если пользователь поделится ссылкой на заявление террористической группы.  

Также сообщается, что Facebook инвестирует 7,5 млн долларов в совершенствование технологии анализа изображений и видео. До этого компания просто удаляла запрещенный контент и блокировала аккаунты.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы. Выплаты могут производиться в криптовалюте соцсети, разработку которой интернет-гигант обсуждает с Visa и Mastercard.

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