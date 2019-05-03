Facebook планує платити користувачам за перегляд реклами, - WSJ

Фото: Facebook (з відкритих джерел)

Виплати можуть здійснюватися у криптовалюті соцмережі

Керівництво соціальної мережі Facebook вивчає можливість винагороди користувачів за перегляд реклами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на свої джерела зазначає, що виплати можуть здійснюватися у криптовалюті соцмережі, розробку якої інтернет-гігант обговорює з Visa і Mastercard.

Зазначено також, що розробку проекту, пов'язаного з впровадженням власної криптовалюти, Facebook веде понад рік. Він носить назву Project Libra. Так, за даними Bloomberg, платіжний засіб Facebook має являти собою стейблкоін - особливий тип криптовалюти, курс якої прив'язаний до курсу звичайної валюти. Це дозволяє мінімізувати волатильність цифрового активу.

Так, планується, що криптовалютою Facebook буде винагороджувати користувачів за активність. Отримувати гроші користувачі можуть за перегляд реклами, взаємодію з контентом або здійснення покупок через Facebook. У цьому плані нарахування криптовалюти буде аналогічним накопиченню балів лояльності на електронних торговельних майданчиках.

Нагадаємо, в кінці березня повідомлялося, що компанія Facebook блокуватиме рекламу контенту, в якому міститься інформація з дискримінацією людей за різними ознаками. Видання The Guardian вказувало, що користувачі розкритикували соцмережу за таргетинг реклами, в якій міститься дискримінація за ознакою раси, віку і статі.

Як писало РБК-Україна, в Facebook створять штаб для протидії поширенню неправдивих новин перед парламентськими виборами в Україні.