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Facebook видалив ще майже 100 акаунтів з російською пропагандою

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 08:23
Facebook видалив ще майже 100 акаунтів з російською пропагандою
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Facebook підтвердив, що віддалені акаунти були сфокусовані на Україні

Адміністрація соціальної мережі Facebook видалила ще майже 100 груп і облікових записів з російською пропагандою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Facebook.

Повідомляється, що видалено 97 акаунтів і груп, якими керували з території Росії і були сфокусовані на поширенні недостовірної інформації про Україну. Адміністрація встановила, що фальшиві облікові записи використовувалися для управління сторінками і групами, поширення контенту та підвищення залученості користувачів.

Всього Facebook видалив 62 аккаунта, 10 сторінок і 25 груп, причому на деякі акаунти були підписані десятки тисяч користувачів, а в однієї з груп було 86 тисяч читачів.

Крім того, було видалено ще 21 аккаунт в Instagram, які були частиною мережевого втручання з Росії, націленого на Австрію, країни Балтики, Німеччину, Іспанію, Україну та Британію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook оновить свій дизайн і функціонал.

До цього Facebook почав тестувати горизонтальний спосіб прокрутки стрічки новин. У компанії пояснили, що потрібно більше часу на тестування нової опції, перш ніж новинка з'явиться в публічному доступі.
 

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