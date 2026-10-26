Эксперт назвал, чем российская ракета "Филин" сложна для ПВО и как ее сбивать

Российская крылатая ракета "Филин" - не импровизация от бедности, а следствие перехода ОПК РФ к модульности и унификации средств поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авиационного эксперта Анатолия Храпчинского .

Почему "Филин" - не "ракета из пластика"

По словам эксперта, в медиапространстве появление ракеты в большинстве своем восприняли как очередную попытку РФ слепить что-то из пластика и китайской электроники из-за дефицита "серьезных" ракет. Храпчинский называет это упрощением.

Он напоминает, что разработчик "Филина" - НПО "Молния" - входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). К ней относится и МКБ "Радуга", главное конструкторское бюро РФ по крылатым ракетам. По мнению эксперта, это дает инженерам "Молнии" доступ к документации, результатам продувок в аэродинамических трубах и агрегатной базе серийных ракет Х-59, Х-69, Х-101 и "Изделия 30".

Унификация, по его словам, касается и ключевых узлов. Малоразмерный газотурбинный двигатель R500 производит российское ООО "Рейнольдс". На предыдущей ракете S8000 Бандероль стоял коммерческий китайский двигатель Swiwin. Храпчинский считает R500 результатом реинжиниринга и локализации сбора в РФ. Этот двигатель, по его данным, устанавливается и на авиационные ракеты С-71М "Монохром" и С-71К "Ковер" от ДКБ "Сухого".

Блоки автоматического управления от компании "ПЛАЗ", по его словам, по разведению плат и маркировке унифицированы с поздними сериями БПЛА "Гарпия" и "Герань-2". Их дополняют 16-канальная антенная решетка "Комета" и китайская инерционная система.

Начинку и боевую часть "Герани" массой 50 или 100 кг перепаковали в узкий фюзеляж из углепластика и стеклопластика с трехметровым прямым крылом и 3D-печатными силовыми кронштейнами. Из-за высокого аэродинамического качества планера, объясняет эксперт, хватило легкого R500 для скорости 800 км/ч и дальности до 1200 км.

Эксперт добавляет, что R500 не ставят на реактивные "Герани" из-за широкого треугольного крыла с большим лобовым сопротивлением. Чтобы разгонять его до 600 км/ч, нужна тяга 90-120 кгс.

Стратегическую цель разработки Храпчинский видит в спасении остатков авиации РФ и истощении украинской экономики и ПВО. Он связывает это с ростом небоевых потерь ПКС РФ из-за технических отказов, в том числе падением Ту-22М3 в Иркутской области и авариями Су-30 и Су-34. Каждый вылет Ту-95МС для пуска Х-101, по его словам, сжигает ресурс старого планера и двигателей НК-12, производство которых потеряно.

"Филин" также снимает зависимость от аэродромов дальней авиации. Ракета стартует с обычной мобильной пусковой установки с помощью твердотопливного ускорителя, позволяющего работать из приграничных районов. Эксперт считает, что в сочетании с воздушными mesh-сетями и базовыми станциями в Беларуси как северным ретрансляционным коридором это дает РФ инструмент для глубоких ударов по западным областям с минимальным временем предупреждения.

Чем сложно противодействие и что предлагает эксперт

По оценке Храпчинского, эффективная площадь рассеяния композитного корпуса составляет сотые части квадратного метра. Вместе со скоростью более 200 м/с это сокращает окно реакции наземной ПВО после выхода цели из-за радиогоризонта до 60-90 секунд.

Кроме того, "Комета" может формировать до 15 независимых "нулей" диаграммы направленности и отсекать единичные точки локального РЭБ. Полуминутный пролет зоны подавления компенсируется инерционной системой и фильтрами, игнорирующими примитивный спуфинг. Так что ракету сложно сбить пулеметом с пикапа или догнать квадрокоптером, а сбивать ее дефицитными западными зенитными ракетами экономически невыгодно.

Ответом, по его мнению, должна стать эшелонированная сетоцентрическая система ПВО по принципу Sensor Fusion и концепции распределенного перехвата:

Выявление. Малогабаритные тактические 3D AESA-радары ближнего действия должны работать в едином автоматизированном контуре с акустическими сенсорами и средствами РЭР. Целеуказание на огневые средства должно передаваться за миллисекунды, без голосовых команд и ручного дублирования на планшетах.

Малогабаритные тактические 3D AESA-радары ближнего действия должны работать в едином автоматизированном контуре с акустическими сенсорами и средствами РЭР. Целеуказание на огневые средства должно передаваться за миллисекунды, без голосовых команд и ручного дублирования на планшетах. Эшелонирование средств поражения. Мобильные огневые группы с пулеметами остаются для массовых поршневых "Шахедов" и "Гербер". Для целей со скоростью 600-800 км/ч, по мнению эксперта, нужны автоматизированные зенитно-артиллерийские турели с баллистическими вычислителями, машинным зрением и боеприпасами с программируемым подрывом.



Также нужны реактивные и твердотопливные дроны-интерцепторы с тепловизионными или активными головками самонаведения на конечном участке. Это позволит сохранить ресурс крупных ЗРК для баллистики и авиации РФ.

Храпчинский отмечает, что задача Украины - автоматизировать контур собственной ПВО быстрее, чем российский конвейер выйдет на проектную мощность.

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