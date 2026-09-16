ua en ru
Ср, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

F-16 без оружия бесполезны. Украинский пилот рассказал о дефиците ракет к истребителям

19:21 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
F-16 без оружия бесполезны. Украинский пилот рассказал о дефиците ракет к истребителям Фото: украинские F-16 нормируют боеприпасы из-за дефицита ракет (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские истребители F-16 вынуждены экономить ракеты и во время отдельных миссий сбивать российские воздушные цели с помощью бортовых пушек из-за критической нехватки освобождения.

Об этом заявил командир украинского истребителя F-16 с позывным "Фантом" в интервью NEWSMAX, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Дефицит ракет и новая тактика

По словам военного, Силам обороны критически не хватает ракет американского производства, в том числе Patriot и AIM-120, необходимых для эффективного перехвата враждебных целей.

Нехватка боеприпасов ставит под угрозу выполнение защитных задач в воздухе.

"Самолет без оружия - это бесполезный инструмент", - подчеркнул "Фантом".

Из-за дефицита пилоты вынуждены нормировать использование ракет и в некоторых случаях полагаться на бортовые авиационные пушки для уничтожения российских беспилотников и крылатых ракет.

Помощь партнеров

Напомним, что на фоне дефицита боеприпасов, союзники продолжают искать пути для усиления защиты украинского неба.

В частности, Бельгия предоставит Украине боеприпасы против реактивных "Шахедов", которые предназначены для истребителей F-16 и помогут более эффективно уничтожать вражеские беспилотники.

Кроме того, вопрос поставки и совместного производства вооружения обсуждается на самом высоком государственном уровне.

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с командой производителя F-16 и ракет к Patriot - компанией Lockheed Martin, с которой обсудил расширение сотрудничества, обмен технологиями и увеличение поставок критически важного вооружения для ВСУ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация ПВО F-16 Война в Украине
Новости
США шокировал массированный удар России по Украине сразу после визита Рэтклиффа, - СМИ
США шокировал массированный удар России по Украине сразу после визита Рэтклиффа, - СМИ
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом