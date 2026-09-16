F-16 без оружия бесполезны. Украинский пилот рассказал о дефиците ракет к истребителям
Украинские истребители F-16 вынуждены экономить ракеты и во время отдельных миссий сбивать российские воздушные цели с помощью бортовых пушек из-за критической нехватки освобождения.
Об этом заявил командир украинского истребителя F-16 с позывным "Фантом" в интервью NEWSMAX, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Дефицит ракет и новая тактика
По словам военного, Силам обороны критически не хватает ракет американского производства, в том числе Patriot и AIM-120, необходимых для эффективного перехвата враждебных целей.
Нехватка боеприпасов ставит под угрозу выполнение защитных задач в воздухе.
"Самолет без оружия - это бесполезный инструмент", - подчеркнул "Фантом".
Украина F-16 Pilots Rationing Missiles as Russian Attacks Intensify NEWSMAX2— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) 16 сентября 2026
Ukraine's American-made F-16 fighter jets are defending the skies proti Russian drones and cruise missiles — but a critical shortage of US-made missiles is putting that mission at risk.
In an… pic.twitter.com/WQgbasdks5
Из-за дефицита пилоты вынуждены нормировать использование ракет и в некоторых случаях полагаться на бортовые авиационные пушки для уничтожения российских беспилотников и крылатых ракет.
Помощь партнеров
Напомним, что на фоне дефицита боеприпасов, союзники продолжают искать пути для усиления защиты украинского неба.
В частности, Бельгия предоставит Украине боеприпасы против реактивных "Шахедов", которые предназначены для истребителей F-16 и помогут более эффективно уничтожать вражеские беспилотники.
Кроме того, вопрос поставки и совместного производства вооружения обсуждается на самом высоком государственном уровне.
В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с командой производителя F-16 и ракет к Patriot - компанией Lockheed Martin, с которой обсудил расширение сотрудничества, обмен технологиями и увеличение поставок критически важного вооружения для ВСУ.