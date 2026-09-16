F-16 без оружия бесполезны. Украинский пилот рассказал о дефиците ракет к истребителям

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Украинские истребители F-16 вынуждены экономить ракеты и во время отдельных миссий сбивать российские воздушные цели с помощью бортовых пушек из-за критической нехватки освобождения.

Об этом заявил командир украинского истребителя F-16 с позывным "Фантом" в интервью NEWSMAX, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Дефицит ракет и новая тактика По словам военного, Силам обороны критически не хватает ракет американского производства, в том числе Patriot и AIM-120, необходимых для эффективного перехвата враждебных целей. Нехватка боеприпасов ставит под угрозу выполнение защитных задач в воздухе. "Самолет без оружия - это бесполезный инструмент", - подчеркнул "Фантом". Украина F-16 Pilots Rationing Missiles as Russian Attacks Intensify NEWSMAX2



Ukraine's American-made F-16 fighter jets are defending the skies proti Russian drones and cruise missiles — but a critical shortage of US-made missiles is putting that mission at risk.



In an… pic.twitter.com/WQgbasdks5 — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) 16 сентября 2026 Из-за дефицита пилоты вынуждены нормировать использование ракет и в некоторых случаях полагаться на бортовые авиационные пушки для уничтожения российских беспилотников и крылатых ракет.