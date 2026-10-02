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Не только перехватчики: в индустрии объяснили, чем нужно сбивать реактивные "Шахеды"

10:49 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Константин Широкун aimg Лев Шевченко
Не только перехватчики: в индустрии объяснили, чем нужно сбивать реактивные "Шахеды" Фото: в индустрии объяснили, чем нужно сбивать реактивные "Шахеды" (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В будущем реактивные дроны нужно сбивать ракетными средствами, ведь наработки по реактивным перехватчикам показывают "чрезвычайно высокую стоимость" изделия. В настоящее время уровень убытка 55-60% держат, прежде всего, авиация и зенитные ракеты, однако ракет не хватает, отмечает Украинский Совет оружейников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбитием реактивных "Шахедов" и что может помешать".

Что говорят в NAUDI

По словам Гончарова, компании-участницы NAUDI работают не только над перехватчиками, но и над классическими средствами поражения, например ракеты. Он обращает внимание на проблему объемов: если удастся создать что-нибудь хорошее, но производить 10 штук в месяц, это не повлияет на ситуацию.

"Враг ведь использует дроны сотнями, а мы будем производить десятками по всей территории", - заметил Гончаров.

Пока массовых перехватчиков нет, реактивные дроны, по его словам, эффективно сбивает авиация, поскольку такие средства оказываются в той же нише, что и крылатые ракеты. Армейская авиация, в частности вертолеты, будет иметь ограничения из-за скорости целей. Лучшей противовоздушной обороной Гончаров называет уничтожение авиации на аэродроме, а в идеале заводов и пусковых установок на территории противника.

Ракеты, авиация и стоимость перехватчиков

Совет оружейников отмечает, что именно авиация и зенитные ракеты держат долю сбитых на уровне 55-60%. В то же время ракет не хватает, а они нужны против крылатых и баллистических ракет, а авиация не может быть повсюду одновременно. Поэтому на ближайшие месяцы критическая стабильная поставка ракет и авиационных боеприпасов. Цель, по словам ассоциации, – многослойная оборона, где дешевые перехватчики берут на себя массовые цели, а дефицитные ракеты остаются для самых сложных угроз.

Совет оружейников также сравнивает стоимость: обычный перехватчик стоит 1-3 тысячи долларов, а реактивный, по оценкам аналитиков, – до 10 тысяч. По расчету ассоциации, если перехватчик попадает только раз из трех, один ущерб будет стоить около 30 тысяч долларов. Это, по оценке Совета, по сравнению с ценой самого дрона и в разы дешевле зенитной ракеты.

Юрков среди перспективных направлений выделяет системы на базе ствольной артиллерии и зенитных установок, интегрированных с радарами. Их сейчас испытывают. Главное ограничение – высота применения.

РБК-Украина писала, что Украина закупит десятки тысяч снарядов для F-16, чтобы сбивать реактивные дроны, об этом сообщал Bloomberg.

Также министр обороны попросил ЕС профинансировать перехватчики реактивных дронов. По словам Евгения Хмары, в Украине опробовали четыре потенциальных перехватчика и планируют масштабировать их производство до тысяч единиц.

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