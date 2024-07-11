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F-16 и не только. Зеленский рассказал, что обсудят на Совете Украина-НАТО в Вашингтоне

Вашингтон, Четверг 11 июля 2024 21:21
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F-16 и не только. Зеленский рассказал, что обсудят на Совете Украина-НАТО в Вашингтоне Фото: президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ходе заседания Совета Украина-НАТО, которое пройдет сегодня, 11 июля, в Вашингтоне, планируется обсудить передачу украинским защитникам истребителей F-16 и противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам главы украинского государства, в ходе заседания Совета Украина-НАТО могут быть приняты мощные решения.

"(Мы рассчитываем - ред.) на ПВО, F-16, разрешение поражать российских террористов там, где они находятся. Мы обсудим эти вопросы сегодня", - рассказал президент.

F-16 для Украины

Напомним, еще вчера, 10 июля, стало известно, что Дания и Нидерланды начали передачу Украине истребителей F-16. Такую информацию раскрыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Позже начало поставок подтвердили президент США Джо Байден, премьер Нидерландов Дик Схоф и премьер Дании Метте Фредериксен. Лидеры подчеркнули, что Украина может использовать истребители уже этим летом.

Также вчера Норвегия анонсировала передачу Украине шести F-16. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, поставки должны начаться в этом году.

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Владимир Зеленский НАТО Соединенные Штаты Америки ПВО F-16 Помощь Украине Военная помощь
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