F-16 і не лише. Зеленський розповів, що обговорять на Раді Україна-НАТО у Вашингтоні

У ході засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться сьогодні, 11 липня, у Вашингтоні, планується обговорити передачу українським захисникам винищувачів F-16 та протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"(Ми розраховуємо - ред.) на ППО, F-16, дозвіл уражати російських терористів там, де вони знаходяться. Ми обговоримо ці питання сьогодні", - розповів президент.

За словами глави української держави, під час засідання Ради Україна-НАТО можуть бути ухвалені потужні рішення.

F-16 для України

Нагадаємо, ще вчора, 10 липня, стало відомо, що Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні винищувачів F-16. Таку інформацію розкрив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Пізніше початок постачання підтвердили президент США Джо Байден, прем'єр Нідерландів Дік Схоф та прем'єр Данії Метте Фредеріксен. Лідери наголосили, що Україна може використовувати винищувачі вже цього літа.

Також учора Норвегія анонсувала передачу Україні шести F-16. За словами прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, постачання має розпочатися цього року.

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