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F-16 і не лише. Зеленський розповів, що обговорять на Раді Україна-НАТО у Вашингтоні

Вашингтон, Четвер 11 липня 2024 21:21
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F-16 і не лише. Зеленський розповів, що обговорять на Раді Україна-НАТО у Вашингтоні Фото: президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У ході засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться сьогодні, 11 липня, у Вашингтоні, планується обговорити передачу українським захисникам винищувачів F-16 та протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За словами глави української держави, під час засідання Ради Україна-НАТО можуть бути ухвалені потужні рішення.

"(Ми розраховуємо - ред.) на ППО, F-16, дозвіл уражати російських терористів там, де вони знаходяться. Ми обговоримо ці питання сьогодні", - розповів президент.

F-16 для України

Нагадаємо, ще вчора, 10 липня, стало відомо, що Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні винищувачів F-16. Таку інформацію розкрив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Пізніше початок постачання підтвердили президент США Джо Байден, прем'єр Нідерландів Дік Схоф та прем'єр Данії Метте Фредеріксен. Лідери наголосили, що Україна може використовувати винищувачі вже цього літа.

Також учора Норвегія анонсувала передачу Україні шести F-16. За словами прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, постачання має розпочатися цього року.

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