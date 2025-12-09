"єЯсла" с 2026 года: на что можно потратить государственную помощь для детей

Уже с 1 января 2026 года родители детей в возрасте от 1 до 3 лет, которые выходят на работу на полный день, будут получать ежемесячную государственную помощь. Размер выплаты составит 8 тысяч гривен, а для детей с инвалидностью - 12 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минсоцполитики в Telegram .

На что можно потратить деньги

По словам первого заместителя Министра социальной политики Людмилы Шемелинец, средства из программы "єЯсла" будут привязаны к ребенку и использоваться только на определенный правительством перечень услуг.

Среди возможных расходов:

частный детский сад;

услуги няни;

развивающие кружки.

Для этого родители должны оформить специальную карточку со счетом, а расходы будут разрешены только на услуги с КВЭДами, предусмотренными постановлением Кабмина.

"Если мама вышла на работу на полный рабочий день, она должна подать заявление через "Дію", или альтернативные сервисы, которые мы создаем", - пояснила Шемелинец.

Сейчас еще дорабатывается постановление, которое должен принять Кабмин до конца года, чтобы были разные механизмы подачи заявлений.

По словам чиновницы, пока предусмотрена помощь только при выходе на полный рабочий день, соответственно ФОПы не могут рассчитывать на эту помощь.

Доходы родителей не будут влиять на выплаты

Шемелинец подчеркнула, что уровень дохода семьи не влияет на возможность получить помощь. Принцип программы - "деньги ходят за ребенком".

Отметим, что на эту программу выделили 29 млрд гривен на 2026 год, сюда же входят выплаты при рождении ребенка.

"По нашим подсчетам, этих средств должно хватить", - рассказала Шемелинец.