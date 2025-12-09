"єЯсла" з 2026 року: на що можна витратити державну допомогу для дітей

Вже з 1 січня 2026 року батьки дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повний день, отримуватимуть щомісячну державну допомогу. Розмір виплати становитиме 8 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю - 12 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінсоцполітики у Telegram .

На що можна витратити гроші

За словами першої заступниці Міністра соціальної політики Людмили Шемелинець, кошти з програми "єЯсла" будуть прив’язані до дитини та використовуватися тільки на визначений урядом перелік послуг.

Серед можливих витрат:

приватний дитячий садочок;

послуги няні;

розвивальні гуртки.

Для цього батьки повинні оформити спеціальну картку з рахунком, а витрати будуть дозволені тільки на послуги з КВЕДами, передбаченими постановою Кабміну.

"Якщо мама вийшла на роботу на повний робочий день, вона має подати заяву через "Дію", або альтернативні сервіси, які ми створюємо", - пояснила Шемелинець.

Зараз ще доопрацьовується постанова, яку має ухвалити Кабмін до кінця року, щоб були різні механізми подачі заяв.

За словами чиновниці, поки передбачена допомога тільки при виході на повний робочий день, відповідно ФОПи не можуть розраховувати на цю допомогу.

Доходи батьків не впливатимуть на виплати

Шемелинець підкреслила, що рівень доходу родини не впливає на можливість отримати допомогу. Принцип програми - "гроші ходять за дитиною".

Зазначимо, що на цю програму виділили 29 млрд гривень на 2026 рік, сюди ж входять виплати при народженні дитини.

"За нашими підрахунками, цих коштів має вистачити", - розповіла Шемелинець.