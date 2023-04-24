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В Евросоюзе призвали прекратить военные действия в Судане

Фото: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны конфликта прекратить огонь в Судане.

Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

В Судане продолжаются сражения между армией и силами быстрого реагирования. Это третья попытка госпереворота в африканской стране за последние четыре года.

Жозеп Боррель сообщил о своем разговоре с обеими сторонами конфикта, в частности Абдель Фаттах аль-Бурханом и генералом Мухаммадом Хаман Дагло в котором призвал к прекращению огня, защите гражданского населения и обеспечению безопасной эвакуации граждан ЕС.

Ранее мы писали, что армия Судана заявила, что согласилась помочь в эвакуации иностранных граждан из-за военных действий в стране.

Напомним, 23 апреля, первый французский эвакуационный самолет из Судана приземлился в Судане.

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