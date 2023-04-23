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Эвакуация иностранцев из Судана. Первый французский самолет прибыл в Джибути

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Франция, Воскресенье 23 апреля 2023 20:27
Эвакуация иностранцев из Судана. Первый французский самолет прибыл в Джибути Фото: эвакуационный самолет из Судана приземлился в Джибуте (twitter.com/EmmanuelMacron)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 апреля, первый французский эвакуационный самолет из Судана приземлился в Джибути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление французского президента Эммануэля Макрона в Twitter.

"Судан охвачен жестокими столкновениями. Первый самолет, эвакуирующий наших соотечественников, граждан Европы и других стран, только что приземлился в Джибути", - сообщил президент.

Он также поблагодарил за мобильность французской армии и агентов Министерства Европы и иностранных дел.

Напомним, сегодня в Судане началась эвакуация иностранных граждан из порта Красного моря.

Ранее мы писали, что армия Судана заявила, что согласилась помочь в эвакуации иностранных граждан из-за военных действий в стране.

Кроме того, вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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Франция Судан эвакуация
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