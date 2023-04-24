У Євросоюзі закликали припинити військові дії в Судані

Представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав сторони конфлікту припинити вогонь в Судані.
Про це заявив представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
В Судані тривають бої між армією та силами швидкого реагування. Це третя спроба держперевороту в африканській країні за останні чотири роки.
Жозеп Боррель повідомив про свою розмову із обома сторонами конфікту, зокрема Абдель Фаттах аль-Бурханом та генералом Мухаммадом Хаман Дагло в якій закликав до припинення вогню, захисті цивільного населення та гарантування безпечної евакуації громадян ЄС.
Раніше ми писали, що армія Судану заявила, що погодилася допомогти в евакуації іноземних громадян через військові дії в країні.
Нагадаємо, 23 квітня, перший французький евакуаційний літак з Судану приземлився в Судані.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.