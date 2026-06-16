В Евросоюзе создадут систему защиты от нарушений правил со стороны новых стран
Евросоюз разрабатывает механизмы, которые не позволят отступать от реформ или блокировать решения после вступления новых членов. Это происходит на фоне начала переговоров о членстве с Украиной и Молдовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. С таким заявлением выступила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
Что планирует ЕС
В интервью Politico в кулуарах встречи министров иностранных дел в Люксембурге Кос заявила: у Еврокомиссии уже есть идеи по укреплению системы - в частности, защитные механизмы и переходные периоды до предоставления определенных прав членства.
"Если новая страна-член будет соблюдать правила - ничего не произойдет. Если нет - защитные механизмы сработают жестко. Именно такую систему мы и строим", - сказала она.
Почему возникла эта необходимость
Основанием послужили уроки из опыта Венгрии. Во времена премьера Орбана Будапешт систематически блокировал консенсус по санкциям против России и затягивал поддержку Украины. ЕС заморозил более 10 миллиардов евро фондов из-за нарушения демократических и судебных обязательств. Именно такого сценария в блоке хотят избежать.
Франция, Германия и Нидерланды настаивают: любое расширение должно сопровождаться гарантиями сохранения реформ и защитой баланса сил в блоке.
Черногория как тест-кейс
Соглашение о вступлении Черногории - первой страны-кандидата, которая приблизилась к членству со времен Хорватии в 2013 году, - станет моделью для будущих расширений. Именно в ней впервые будут закреплены механизмы, гарантирующие соблюдение правил через пять, десять и пятнадцать лет после вступления.
Ранее The Guardian сообщал, что блок рассматривает возможность временно ограничить право вето новых членов, чтобы исключить возможность блокирования решений после расширения.
Параллельно продолжаются дискуссии о формате интеграции Украины. Канцлер Мерц предложил "ассоциированное членство" в качестве промежуточного шага, однако Зеленский отверг эту идею - Киев настаивает на полноценном и равноправном членстве в ЕС без каких-либо промежуточных статусов.