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Адміністрація Трампа скорочує витрати на НАТО

Новини » В світі     28.11.2019 - 06:02
Адміністрація Трампа скорочує витрати на НАТО
Ілюстративне фото (whitehouse.gov)

Зекономлені кошти можуть піти на оборонні програми для України та Грузії

Адміністрація Трампа переходить до суттєвого скорочення свої внесків у колективний бюджет НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що Білий дім погодив з НАТО нову формулу внесків у спільний бюджет альянсу.

У Пентагоні зазначають, що заощаджені кошти "допоможуть фінансувати інші зусилля США у сфері оборони й безпеки в Європі", зокрема на оборонні програми для України та Грузії.

У штаб-квартирі НАТО заявляють, що всі союзники погодилися з новою формулою розподілу видатків, яка була узгоджена буквально в останній тиждень.

"Згідно з новою формулою, частка витрат з боку більшості європейських союзників і Канади збільшиться, а частка США знизиться. Це - важлива демонстрація прихильності союзників до Альянсу, а також справедливішого розподілу тягаря", - заявив представник НАТО.

Раніше США забезпечували близько 22% прямого фінансування НАТО, що покривало видатки на утримання його штаб-квартири, на спільні інвестиції у сфері безпеки, а також на окремі військові операції. Загалом бюджет НАТО становить близько $2,5 млрд на рік.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країнам альянсу слід підвищувати витрати на оборону, щоб не допустити повторення кримського сценарію. За його словами, країни-учасниці НАТО вже п'ятий рік поспіль підвищують оборонні витрати.

Такоє Столтенберг наголосив на важливості України та Грузії, як партнерів Альянсу у Чорноморському регіоні і закликав союзників збільшити їм допомогу.

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