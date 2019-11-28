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Німеччина обіцяє грати більш активну роль в НАТО

Новини » В світі     28.11.2019 - 15:19
Німеччина обіцяє грати більш активну роль в НАТО
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Німеччина пообіцяла збільшити військові витрати

Німеччина зобов'язалася грати більш активну роль у НАТО, оскільки канцлер Ангела Меркель обіцяє збільшити військові витрати до 2% ВВП країни до початку 2030-х років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.

Як повідомляється, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав посилити роль ЄС в НАТО.

"Європа повинна нести більшу відповідальність за свою безпеку в майбутньому. Більше не можна покладатися виключно на США в політиці безпеки", - сказав він на відкритті Берлінського форуму зовнішньої політики.

Він також зазначив, що у зв'язку з цим політика ЄС повинна "бути більш згуртованою і ефективною".

"НАТО живе, з ніг до голови, навіть якщо є інші діагнози", - додав Маас.

Крім того, глава МЗС Німеччини відреагував на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що в НАТО відсутня координація й альянс переживає "смерть мозку".

Маас визнає деякі проблеми з координацією, однак, за його словами, "НАТО залишається наріжним каменем багатосторонньої прихильності Європи до політики безпеки".

Маас також запропонував створити комітет експертів для обговорення реформ, спрямованих на розбудову альянсу.

Нагадаємо, раніше Маас закликав Європу не забувати про війну на Донбасі.
Він назвав конфлікт війною перед дверима в Європу.

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