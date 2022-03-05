ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
У Єврокомісії повідомили, що виділено перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі 500 млн євро. Також українцям буде надана й інша допомога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен.
Як повідомила глава Єврокомісії, кількість біженців з України вже перевищує 1,2 млн людей, і ця цифра може збільшитися.
"Кількість біженців з України вже перевищує 1,2 млн людей, і, схоже, вона може збільшитися в рази найближчими днями та тижнями", - повідомила Урсула фон дер Ляйєн.
Вона додала, що ЄС виділяє перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям.
"ТАКОЖ ЄС виділяє перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі 500 млн євро, вони отримають право на проживання в ЄС протягом мінімум року, зокрема, право на доступ до ринку праці, медицини, освіти й так далі", - розповіла Урсула фон дер Ляйєн.
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