З початку війни понад 5,5 млн людей покинули Україну, - ООН
Фото: з початку війни понад 5,5 млн осіб покинули Україну (РБК-Україна)
З початку повномасштабного вторгнення Росії Україну покинули понад 5,5 млн осіб. Ще 7,7 млн осіб залишили свої будинки, але знаходяться на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Найчастіше українці виїжджають в:
- Польщу - 3 мільйони осіб;
- Румунію - 825 тисяч осіб;
- Росію - 681 тисяча осіб;
- Угорщину - 530 тисяч осіб;
- Молдову - 447 тисяч осіб;
- Словаччину - 379 тисяч осіб;
- Білорусь - 25 тисяч осіб.
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