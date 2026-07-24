Евросоюз ввел санкции против переговорщика Путина и других представителей РФ

Одобренный Евросоюзом 21-й пакет санкций против России содержит ограничения против помощника главы Кремля Владимира Мединского, также неоднократно выступавшего в роли переговорщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Кто такой Мединский

В прессслужбе ЕС говорится, что Владимир Мединский – российский историк и давний помощник российского диктатора Владимира Путина. В 2025 году он возглавлял российскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной в Турции.

"Он является центральной фигурой правительственной пропаганды. Он является автором учебников, представляющих Украину как часть "российского мира", защищал "специальную военную операцию" в Украине и отрицал похищение украинских детей Россией", - говорится в пояснительной колонке по введению ограничений.

В Евросоюзе подытожили, что Мединский поддерживает действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Или стабильности или безопасности в Украине или препятствуют работе международных организаций в Украине путем использования скоординированных манипуляций информацией и вмешательства", - добавили на официальном сайте блока.

Участие в переговорах