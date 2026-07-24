Евросоюз ввел санкции против переговорщика Путина и других представителей РФ
Одобренный Евросоюзом 21-й пакет санкций против России содержит ограничения против помощника главы Кремля Владимира Мединского, также неоднократно выступавшего в роли переговорщика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.
Кто такой Мединский
В прессслужбе ЕС говорится, что Владимир Мединский – российский историк и давний помощник российского диктатора Владимира Путина. В 2025 году он возглавлял российскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной в Турции.
"Он является центральной фигурой правительственной пропаганды. Он является автором учебников, представляющих Украину как часть "российского мира", защищал "специальную военную операцию" в Украине и отрицал похищение украинских детей Россией", - говорится в пояснительной колонке по введению ограничений.
В Евросоюзе подытожили, что Мединский поддерживает действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
"Или стабильности или безопасности в Украине или препятствуют работе международных организаций в Украине путем использования скоординированных манипуляций информацией и вмешательства", - добавили на официальном сайте блока.
Участие в переговорах
Следует напомнить, что Путин посылал Мединского, в частности, на прошедшие в феврале этого года переговоры с Украиной в Женеве.
Тогда помощник главы Кремля "выделился" экскурсами в историю , например, рассказами о крещении Руси и рядом другой информации, которая должна подтверждать "величество России".
При этом выяснилось, что Владимир Мединский - уроженец Черкасской области , впоследствии ставший депутатом Дерджумы РФ от путинской партии "Единая Россия" и продолживший свой путь пропагандиста.
Более подробно о том, кто такой Владимир Мединский и почему Путин неоднократно посылал его на мирные переговоры с Украиной – читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, 23 июля ЕС в конце концов одобрил 21-й пакет санкций против России, в который вошли, в частности, ограничения по бинесу и отдельным лицам.