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Евросоюз ввел санкции против переговорщика Путина и других представителей РФ

00:20 24.07.2026 Пт
2 мин
В список попал яркий представитель российской пропаганды Владимир Мединский
aimg Юлия Маловичко
Евросоюз ввел санкции против переговорщика Путина и других представителей РФ Фото: Владимир Мединский (Getty Images)
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Одобренный Евросоюзом 21-й пакет санкций против России содержит ограничения против помощника главы Кремля Владимира Мединского, также неоднократно выступавшего в роли переговорщика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Кто такой Мединский

В прессслужбе ЕС говорится, что Владимир Мединский – российский историк и давний помощник российского диктатора Владимира Путина. В 2025 году он возглавлял российскую делегацию на переговорах между Россией и Украиной в Турции.

"Он является центральной фигурой правительственной пропаганды. Он является автором учебников, представляющих Украину как часть "российского мира", защищал "специальную военную операцию" в Украине и отрицал похищение украинских детей Россией", - говорится в пояснительной колонке по введению ограничений.

В Евросоюзе подытожили, что Мединский поддерживает действия и политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Или стабильности или безопасности в Украине или препятствуют работе международных организаций в Украине путем использования скоординированных манипуляций информацией и вмешательства", - добавили на официальном сайте блока.

Участие в переговорах

Следует напомнить, что Путин посылал Мединского, в частности, на прошедшие в феврале этого года переговоры с Украиной в Женеве.

Тогда помощник главы Кремля "выделился" экскурсами в историю , например, рассказами о крещении Руси и рядом другой информации, которая должна подтверждать "величество России".

При этом выяснилось, что Владимир Мединский - уроженец Черкасской области , впоследствии ставший депутатом Дерджумы РФ от путинской партии "Единая Россия" и продолживший свой путь пропагандиста.

Более подробно о том, кто такой Владимир Мединский и почему Путин неоднократно посылал его на мирные переговоры с Украиной – читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, 23 июля ЕС в конце концов одобрил 21-й пакет санкций против России, в который вошли, в частности, ограничения по бинесу и отдельным лицам.

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