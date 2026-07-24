Євросоюз ввів санкції проти переговірника Путіна та інших представників РФ

Схвалений Євросоюзом 21-й пакет санкцій проти Росії містить обмеження проти помічника глави Кремля Володимира Мединського, який також неодноразово виступав у ролі переговірника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЄС.

Хто такий Мединський

У пресслужбі ЄС йдеться, що Володимир Мединський - російський історик і давній помічник російського диктатора Володимира Путіна. У 2025 році він очолював російську делегацію на переговорах між Росією та Україною в Туреччині.

"Він є центральною фігурою урядової пропаганди. Він є автором підручників, що представляють Україну як частину "російського світу", захищав "спеціальну військову операцію" в Україні та заперечував викрадення українських дітей Росією", - йдеться у пояснювальній колонці щодо введення обмежень.

В Евросоюзі підсумували, що Мединський підтримує дії та політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Або стабільності чи безпеці в Україні, або перешкоджають роботі міжнародних організацій в Україні шляхом використання скоординованих маніпуляцій інформацією та втручання", - додали на офіційному сайті блоку.

Окрім Мединського у санкційному списку ЄС також виявились президент Федерації спортивної боротьби РФ Михайло Маміашвілі та президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

Участь у переговорах