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Євросоюз ввів санкції проти переговірника Путіна та інших представників РФ

00:20 24.07.2026 Пт
2 хв
До списку потрапив яскравий представник російської пропаганди Володимир Мединський
aimg Юлія Маловічко
Євросоюз ввів санкції проти переговірника Путіна та інших представників РФ Фото: Володимир Мединський (Getty Images)
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Схвалений Євросоюзом 21-й пакет санкцій проти Росії містить обмеження проти помічника глави Кремля Володимира Мединського, який також неодноразово виступав у ролі переговірника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЄС.

Хто такий Мединський

У пресслужбі ЄС йдеться, що Володимир Мединський - російський історик і давній помічник російського диктатора Володимира Путіна. У 2025 році він очолював російську делегацію на переговорах між Росією та Україною в Туреччині.

"Він є центральною фігурою урядової пропаганди. Він є автором підручників, що представляють Україну як частину "російського світу", захищав "спеціальну військову операцію" в Україні та заперечував викрадення українських дітей Росією", - йдеться у пояснювальній колонці щодо введення обмежень.

В Евросоюзі підсумували, що Мединський підтримує дії та політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Або стабільності чи безпеці в Україні, або перешкоджають роботі міжнародних організацій в Україні шляхом використання скоординованих маніпуляцій інформацією та втручання", - додали на офіційному сайті блоку.

Окрім Мединського у санкційному списку ЄС також виявились президент Федерації спортивної боротьби РФ Михайло Маміашвілі та президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

Участь у переговорах

Слід нагадати, що Путін посилав Мединського, зокрема, на переговори з Україною у Женеві, що пройшли у лютому цього року.

Тоді помічник глави Кремля "виділився" екскурсами в історію, наприклад, розповідями про хрещення Русі та низкою іншої інформації, яка мала б підтверджувати "величність Росії".

При цьому з'ясувалось, що Володимир Мединський - уродженець Черкащини, який згодом став депутатом Дерджуми РФ від путінської партії "Єдина Росія" та продовжив свій шлях пропагандиста.

Більш детально про те, хто такий Володимир Мединський та чому Путін неодноразово посилав його на мирні переговори з Україною - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо 23 липн ЄС врешті схвалив 21-й пакет санкцій протти Росії, до якого ввійшли, зокрема, обмеження щодо бінесу та окремих осіб.

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