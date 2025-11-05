Украина присоединилась к оборонному альянсу JEF: что это значит
Украина получила статус расширенного партнера Объединенных экспедиционных сил (JEF). Это - первое государство, которое не входит в объединение, но получило такой статус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Благодарен министрам обороны Норвегии Торе Сандвику и Великобритании Джону Гили за приглашение. Благодаря инициативе президента Владимира Зеленского Украина впервые представлена на заседании министров обороны стран-членов JEF - это исторический момент", - отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что Украина готова усилить потенциал JEF и поделиться своим опытом в противодействии гибридной агрессии, применении ПВО, использовании дронов, защите критической инфраструктуры и проведении дальних ударов.
"Планируем участие Вооруженных сил Украины в совместных учениях, чтобы достичь полной совместимости и готовности действовать вместе в кризисных ситуациях", - добавил глава Минобороны.
По словам Шмыгаля, Украина и в дальнейшем будет делать свой вклад в общую безопасность через совместные учения, инновационные партнерства и кооперацию в сфере оборонной промышленности. Зато Киев рассчитывает на доступ к европейским технологиям и производственным мощностям для создания совместных оборонных проектов.
"Благодарен Норвегии за организацию встречи, Великобритании - за лидерство, а всем участникам JEF - за неизменную поддержку. Вместе мы укрепляем безопасность Европы и защищаем мир для будущих поколений", - подытожил Денис Шмыгаль.
Что такое JEF
Статус "расширенного партнера" Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) означает углубление сотрудничества с этим оборонным альянсом, в который входят 10 северных европейских государств во главе с Великобританией.
Такой формат партнерства позволяет Киеву участвовать в совместных учениях, обмене разведывательными данными, координации действий в сфере безопасности и обороны, а также усиливает интеграцию Украины в систему коллективной обороны стран Северной Европы.
JEF создан для быстрого реагирования на кризисы, в частности в Балтийском и Северном морях, Арктике и Северной Атлантике. Альянс действует вне НАТО, но дополняет его возможности, сосредотачиваясь на гибких и быстрых операциях в регионе. Получение Украиной статуса "расширенного партнера" свидетельствует о доверии со стороны государств JEF и является очередным шагом к более глубокой интеграции в европейскую систему безопасности.
Помощь Украине
США и НАТО в этом году начали программу PURL, которая позволяет оперативно поставлять Украине самые необходимые американские вооружения.
В рамках инициативы формируется приоритетный перечень потребностей Вооруженных сил Украины, который передается союзникам для быстрого финансирования закупок.
Механизм предусматривает, что партнерские государства перечисляют средства на специальный счет НАТО, после чего США обеспечивают Украину оружием.
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел в Киеве встречу со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером и командующим NSATU и SAG-U генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. Одной из тем их встречи - стал механизм PURL.