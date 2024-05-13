Евросоюз разработал соглашение о гарантиях безопасности для Украины, - Reuters

По информации издания, документ состоит из 10 страниц и предусматривает девять видов помощи Украине в сфере безопасности. В частности, это поставки оружия, обучение солдат, сотрудничество в оборонной промышленности и помощь в разминировании.

Также Евросоюз хочет в рамках соглашения пообещать Украине консультации в случае будущей агрессии. Они должны будут начаться течение 24 часов после начала возможного повторного вторжения в Украину и предусматривать обсуждение потребностей Киева.

Срок действия такого документа - 10 лет. При этом в нем не уточняется объем или стоимость будущей помощи.

В Reuters уточняют, что чиновники ЕС хотят подписать документ в июне или июле этого года.

Что говорят в ЕС

Представитель Европейской комиссии по внешней политике и политике безопасности Питер Стано рассказал, что такое соглашение поможет Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдержать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации.

"Соглашение должно дать сильный сигнал России, что мы будем продолжать поддерживать Украину - чего бы это ни стоило", - добавил он.