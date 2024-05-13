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Евросоюз разработал соглашение о гарантиях безопасности для Украины, - Reuters

Фото: в ЕС разработали соглашение о гарантиях безопасности для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз уже разработал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которое могут подписать с Украиной этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, документ состоит из 10 страниц и предусматривает девять видов помощи Украине в сфере безопасности. В частности, это поставки оружия, обучение солдат, сотрудничество в оборонной промышленности и помощь в разминировании.

Также Евросоюз хочет в рамках соглашения пообещать Украине консультации в случае будущей агрессии. Они должны будут начаться течение 24 часов после начала возможного повторного вторжения в Украину и предусматривать обсуждение потребностей Киева. 

Срок действия такого документа - 10 лет. При этом в нем не уточняется объем или стоимость будущей помощи. 

В Reuters уточняют, что чиновники ЕС хотят подписать документ в июне или июле этого года. 

Что говорят в ЕС

Представитель Европейской комиссии по внешней политике и политике безопасности Питер Стано рассказал, что такое соглашение поможет Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдержать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации.

"Соглашение должно дать сильный сигнал России, что мы будем продолжать поддерживать Украину - чего бы это ни стоило", - добавил он. 

Гарантии безопасности для Украины

Стоит заметить, что Украина уже подписала соглашение о гарантиях безопасности с рядом стран, в том числе и государствами "Большой семерки".

Такие документы предусматривают помощь Украине в сфере обороны, в частности передачу оружия и сотрудничество в ОПК.

Сейчас Киев активно обсуждает гарантии безопасности с Вашингтоном. За последний месяц прошло несколько раундов переговоров.

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