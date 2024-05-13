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Євросоюз розробив угоду про гарантії безпеки для України, - Reuters

Фото: у ЄС розробили угоду про гарантії безпеки для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз уже розробив двосторонню угоду про гарантії безпеки, яку можуть підписати з Україною цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, документ складається з 10 сторінок та передбачає дев'ять видів допомоги Україні у сфері безпеки. Зокрема, це постачання зброї, навчання солдатів, співпраця в оборонній промисловості та допомога у розмінуванні.

Також Євросоюз хоче у рамках угоди пообіцяти Україні консультації у разі майбутньої агресії. Вони мають розпочатися протягом 24 годин після початку можливого повторного вторгнення в Україну та передбачати обговорення потреб Києва.

Термін дії такого документа - 10 років. При цьому у ньому не уточнюється обсяг чи вартість майбутньої допомоги.

У Reuters уточнюють, що чиновники ЄС хочуть підписати документ у червні чи липні цього року.

Що кажуть у ЄС

Представник Європейської комісії із зовнішньої політики та політики безпеки Пітер Стано розповів, що така угода допоможе Україні захистити себе у довгостроковій перспективі, стримати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації.

"Угода має дати сильний сигнал Росії, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну - чого б це не вартувало", - додав він.

Гарантії безпеки для України

Варто зауважити, що Україна вже підписала угоду про гарантії безпеки з низкою країн, у тому числі й державами "Великої сімки".

Такі документи передбачають допомогу Україні у сфері оборони, зокрема, передачу зброї та співпрацю в ОПК.

Наразі Київ активно обговорює гарантії безпеки з Вашингтоном. За останній місяць пройшло кілька раундів переговорів.

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