ua en ru
Пн, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Евросоюз разработал соглашение о гарантиях безопасности для Украины, - Reuters

Брюссель, Понедельник 13 мая 2024 22:48
UA EN RU
Евросоюз разработал соглашение о гарантиях безопасности для Украины, - Reuters Фото: в ЕС разработали соглашение о гарантиях безопасности для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз уже разработал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которое могут подписать с Украиной этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, документ состоит из 10 страниц и предусматривает девять видов помощи Украине в сфере безопасности. В частности, это поставки оружия, обучение солдат, сотрудничество в оборонной промышленности и помощь в разминировании.

Также Евросоюз хочет в рамках соглашения пообещать Украине консультации в случае будущей агрессии. Они должны будут начаться течение 24 часов после начала возможного повторного вторжения в Украину и предусматривать обсуждение потребностей Киева.

Срок действия такого документа - 10 лет. При этом в нем не уточняется объем или стоимость будущей помощи.

В Reuters уточняют, что чиновники ЕС хотят подписать документ в июне или июле этого года.

Что говорят в ЕС

Представитель Европейской комиссии по внешней политике и политике безопасности Питер Стано рассказал, что такое соглашение поможет Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдержать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации.

"Соглашение должно дать сильный сигнал России, что мы будем продолжать поддерживать Украину - чего бы это ни стоило", - добавил он.

Гарантии безопасности для Украины

Стоит заметить, что Украина уже подписала соглашение о гарантиях безопасности с рядом стран, в том числе и государствами "Большой семерки".

Такие документы предусматривают помощь Украине в сфере обороны, в частности передачу оружия и сотрудничество в ОПК.

Сейчас Киев активно обсуждает гарантии безопасности с Вашингтоном. За последний месяц прошло несколько раундов переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Помощь Украине Война в Украине Гарантии безопасности
NEWS
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит