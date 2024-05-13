Евросоюз разработал соглашение о гарантиях безопасности для Украины, - Reuters
Европейский союз уже разработал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которое могут подписать с Украиной этим летом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации издания, документ состоит из 10 страниц и предусматривает девять видов помощи Украине в сфере безопасности. В частности, это поставки оружия, обучение солдат, сотрудничество в оборонной промышленности и помощь в разминировании.
Также Евросоюз хочет в рамках соглашения пообещать Украине консультации в случае будущей агрессии. Они должны будут начаться течение 24 часов после начала возможного повторного вторжения в Украину и предусматривать обсуждение потребностей Киева.
Срок действия такого документа - 10 лет. При этом в нем не уточняется объем или стоимость будущей помощи.
В Reuters уточняют, что чиновники ЕС хотят подписать документ в июне или июле этого года.
Что говорят в ЕС
Представитель Европейской комиссии по внешней политике и политике безопасности Питер Стано рассказал, что такое соглашение поможет Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдержать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации.
"Соглашение должно дать сильный сигнал России, что мы будем продолжать поддерживать Украину - чего бы это ни стоило", - добавил он.
Гарантии безопасности для Украины
Стоит заметить, что Украина уже подписала соглашение о гарантиях безопасности с рядом стран, в том числе и государствами "Большой семерки".
Такие документы предусматривают помощь Украине в сфере обороны, в частности передачу оружия и сотрудничество в ОПК.
Сейчас Киев активно обсуждает гарантии безопасности с Вашингтоном. За последний месяц прошло несколько раундов переговоров.
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