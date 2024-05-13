Євросоюз розробив угоду про гарантії безпеки для України, - Reuters
Європейський союз уже розробив двосторонню угоду про гарантії безпеки, яку можуть підписати з Україною цього літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, документ складається з 10 сторінок та передбачає дев'ять видів допомоги Україні у сфері безпеки. Зокрема, це постачання зброї, навчання солдатів, співпраця в оборонній промисловості та допомога у розмінуванні.
Також Євросоюз хоче у рамках угоди пообіцяти Україні консультації у разі майбутньої агресії. Вони мають розпочатися протягом 24 годин після початку можливого повторного вторгнення в Україну та передбачати обговорення потреб Києва.
Термін дії такого документа - 10 років. При цьому у ньому не уточнюється обсяг чи вартість майбутньої допомоги.
У Reuters уточнюють, що чиновники ЄС хочуть підписати документ у червні чи липні цього року.
Що кажуть у ЄС
Представник Європейської комісії із зовнішньої політики та політики безпеки Пітер Стано розповів, що така угода допоможе Україні захистити себе у довгостроковій перспективі, стримати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації.
"Угода має дати сильний сигнал Росії, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну - чого б це не вартувало", - додав він.
Гарантії безпеки для України
Варто зауважити, що Україна вже підписала угоду про гарантії безпеки з низкою країн, у тому числі й державами "Великої сімки".
Такі документи передбачають допомогу Україні у сфері оборони, зокрема, передачу зброї та співпрацю в ОПК.
Наразі Київ активно обговорює гарантії безпеки з Вашингтоном. За останній місяць пройшло кілька раундів переговорів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.