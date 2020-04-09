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Євросоюз розробив стратегію послаблення карантину

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 22:27
Євросоюз розробив стратегію послаблення карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кожна країна самостійно визначатиме терміни послаблення карантину

Європейська комісія розробила рекомендації щодо стратегії послаблення карантинних заходів у країнах Європейського союзу, введених через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відповідно до рекомендацій, країни Євросоюзу самостійно визначатимуть терміни завершення обмежувальних заходів. При цьому Єврокомісія закликає виробити єдині критерії та тісно координувати дії.

У Єврокомісії наголосили, що будь-яке послаблення обмежень на пересування неминуче спричинить збільшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус, тому в Брюсселі закликають виконати дві умови: уповільнити темпи поширення COVID-19 та забезпечити достатньо місць у лікарнях.

"Заходи мають скасовуватися в кілька етапів, з достатнім проміжком часу, приміром, в один місяць", - заявили в Єврокомісії.

Також у Брюсселі рекомендують поступово скасовували внутрішньоєвропейський прикордонний контроль, дозволяти зібрання людей та знімати обмеження на рух громадського транспорту. Рекомендують спочатку дозволити невеликі зібрання людей, за умови дотримання дистанції між ними. Спершу послаблення торкнеться навчальних закладів та магазинів, а вже потім закладів громадського харчування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Угорщині продовжили на невизначений термін дію комендантської години, введеної через пандемію коронавірусу. Уряд провів консультації з поліцією, епідеміологами та вченими, перш ніж прийняти рішення про продовження обмежень.

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