Евросоюз разработал стратегию ослабления карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Каждая страна самостоятельно будет определять сроки ослабления карантина

Европейская комиссия разработала рекомендации относительно стратегии ослабления карантинных мер в странах Европейского союза, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно рекомендациям, страны Евросоюза самостоятельно будут определять сроки завершения ограничительных мер. При этом Еврокомиссия призывает выработать единые критерии и тесно координировать действия.

В Еврокомиссии подчеркнули, что любое ослабление ограничений на передвижения неизбежно повлечет увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом, поэтому в Брюсселе призывают выполнить два условия: замедлить темпы распространения COVID-19 и обеспечить достаточно мест в больницах.

"Меры должны отменяться в несколько этапов, с достаточным промежутком времени, к примеру, в один месяц", - заявили в Еврокомиссии.

Также в Брюсселе рекомендуют постепенно отменяли внутриевропейский пограничный контроль, позволять собрание людей и снимать ограничения на движение общественного транспорта. Рекомендуют сначала позволить небольшие собрания людей, при условии соблюдения дистанции между ними. Сначала послабление коснется учебных заведений и магазинов, а уже потом заведений общественного питания.