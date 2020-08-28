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Євросоюз розширить санкційний список стосовно Білорусі

Автор: Игорь Литвиненко

Представники країн-членів Європейського союзу домовилися розширити санкційний список стосовно Білорусі. У нього хочуть додати більшу кількість людей.

Про це в Facebook написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, в список потраплять особи, які брали участь у силовому придушенні протестів, начальники міліції та керівництво білоруської виборчої комісії.

"Що стосується Білорусі, то ми домовилися, що додамо більше людей в санкційний список Євросоюзу", - написав Сійярто за підсумками зустрічі в Берліні глав МЗС країн-членів ЄС.

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Він також додав, що "четвірка", куди входить Польща, Угорщина, Чехія і Словаччина, ініціювали не чекати ще місяць для складання санкційного списку.

"Очікування, нікому в такій ситуації не потрібно. Це погано і для Білорусі, і для нас, тому що в разі затяжної процедури серйозність Європейського союзу може бути поставлена під сумнів", - додав Сійярто.

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі заявили, що не визнають результати виборів в Білорусі і починають роботу над санкціями.

При цьому Польща виступає за введення обширних санкцій з боку Євросоюзу проти Білорусі.

У той же час Латвія і Естонія підготували індивідуальні санкції проти білоруських чиновників.

Також санкційний список підготувала Литва, куди були внесені Олександр Лукашенко і ще 117 білоруських чиновників.

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