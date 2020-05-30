Медичні групи США закликали Трампа змінити своє рішення щодо ВООЗ

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/lestudio1)

Трамп раніше оголосив про розрив відносин з ВООЗ

Групи, що представляють лікарів-інфекціоністів, педіатрів і лікарів загальної практики, в п'ятницю опротестували рішення президента Дональда Трампа вийти з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони стверджують, що США буде складніше подолати коронавірус.

Про це пише CNN.

Американська академія педіатрії стверджує, що це рішення несе серйозні ризики для дітей усього світу під час безпрецедентної глобальної кризи в галузі охорони здоров'я.

"Рішення про усунення ризиків, що викликають сплеск випадків поліомієліту та збільшення смертності дітей від малярії, призведе до подальшої затримки життєво важливі кампанії з вакцинації", - йдеться в заяві.

Адміністрацію Трампа закликали переглянути свою позицію і продовжити роботу з ВООЗ по боротьбі з COVID-19 і зміцнення здоров'я дітей у всьому світі.

Президент Американської медичної асоціації доктор Патріс Харріс заявив, що рішення Трампа щодо ВООЗ "не має ніякої логічної мети".

"Ця безглузда дія буде мати значні шкідливі наслідки зараз і далеко за межами цього небезпечного моменту, особливо у зв'язку з тим, що ВООЗ очолює розробку вакцин у всьому світі і випробування ліків для боротьби з пандемією", - сказав він.

Колишній глава американських Центрів контролю і профілактики захворювань, доктор Томас Фріден нагадав, що США допомогли створити ВООЗ і є її частиною.

"Якщо ми відвернемося від ВООЗ, це зробить нас і світ менш безпечними. Тепер Китай і будь-яка інша країна в світі будуть мати право вето ВООЗ, а США - ні. Це зробить США більш вразливими", - сказав Фріден.

Президент Товариства інфекційних хвороб Америки (IDSA) доктор Томас Фай додав, що "політичні позиції не можуть захистити від поширення інфекційних захворювань".

"Ми не досягнемо успіху в боротьбі з цією пандемією або будь-яким майбутнім спалахом, якщо ми не будемо разом, обмінюватися інформацією і координувати дії", - сказав він.

Раніше Трамп заявив, що США розривають відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

РБК-Україна писало, що у середині квітня США припинили фінансування ВООЗ.

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Автор: Инна Собора