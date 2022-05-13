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Окупанти крадуть в Україні зерно, олію, овочі та сільгосптехніку, - Мінагрополітики

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Україна, П'ятниця 13 травня 2022 12:28
Окупанти крадуть в Україні зерно, олію, овочі та сільгосптехніку, - Мінагрополітики Фото: заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький (АgroРolit.com)
Автор: Олександр Білоус

Окупанти, крім крадіжки 500 тисяч зернових на тимчасово окупованих територіях України, незаконно вивезли також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів. Також вони крадуть в українських аграріїв сільгосптехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Окупанти на Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях вивезли близько 500 тис. тонн зернових. Плюс відомо про вивезення декількох десятків тисяч тонн соняшникової олії. Безпрецедентні крадіжки продовжують відбуватися", - повідомив він.

За його словами у міністерстві стежать за ситуацією. "Усе документуємо. І однозначно будемо на всіх фронтах боротися за повернення вкраденого і повну компенсацію завданих збитків", - зазначив Висоцький.

Він додав, що зафіксовано факти крадіжок і с/г техніки. "Вона в наших фермерів сучасна. По GPS можна чітко відстежити, що вона поїхала на територію РФ та Криму", - повідомив перший заступник міністра.

За його словами, окупанти вкрали і декілька сот кілограмів овочів в українських громад, що нині перебувають на тимчасово окупованих територіях.

"Крім того, у них було намагання його експортувати. Ми через МЗС України, завдяки міжнародній співпраці заблокували його імпорт до наших держав-партнерів. Тому швидше за все вони його якось внутрішньо використовуватимуть для своїх цілей", - повідомив Висоцький.

Нагадаємо, російські судна, що транспортують вкрадене українське зерно до Сирії, потрапили на супутникові знімки. Для цього Росія використовує три кораблі, один з них балкер "Матрос Позинич".

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Міністерство аграрної політики
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