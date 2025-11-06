Евросоюз планирует усложнить визовые правила для россиян, - Politico

Евросоюз готовится еще больше ужесточить визовые правила для граждан России. А именно, фактически прекратить выдачу многократных шенгенских разрешений в большинстве случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Трое европейских чиновников, на которых ссылается издание, утверждают, что в случае принятия такого решения россияне, как правило, будут получать только одноразовые визы.

Брюссель уже усложнил получение и сделал дороже визы для россиян, приостановив действие соглашения об упрощении визового режима с Москвой после полномасштабного вторжения России в Украину.

Некоторые страны-члены, в частности, страны Балтии, пошли еще дальше, полностью запретив или строго ограничив россиянам въезд на свою территорию.

Однако выдача виз остается национальной компетенцией, а это означает, что хотя Европейская Комиссия может усложнить процесс, она не может ввести полный запрет на въезд для российских посетителей.

Согласно данным Комиссии, в 2024 году более полумиллиона россиян получили шенгенские визы. Это больше по сравнению с 2023 годом, хотя все еще значительно ниже довоенного уровня, поскольку в 2019 году их было выдано более 4 миллионов.