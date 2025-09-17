Германия усиливает визовый контроль для россиян и призывает к общей позиции ЕС

Германия объявила об ужесточении визовых правил для граждан России и призвала страны ЕС выработать общую позицию по ограничениям в Шенгенской зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

По словам немецких дипломатов, необходимость более жестких правил возникла на фоне полномасштабной агрессии России против Украины и продолжающихся попыток Кремля использовать мобильность своих граждан в политических целях. Берлин отмечает, что санкционная и визовая политика ЕС должна быть согласованной, ведь различные подходы отдельных государств-членов подрывают эффективность мер.

"Мы усилили национальные правила выдачи виз российским гражданам, однако настоящий эффект возможен только тогда, когда все страны ЕС будут действовать совместно", - отметили в МИД Германии.

Новые ограничения предусматривают более строгую проверку заявителей, а также сокращение категорий россиян, которые могут получить визу. В то же время Берлин подчеркивает, что гуманитарные случаи, в частности выезд оппозиционных деятелей или лиц, подвергающихся преследованиям в РФ, и в дальнейшем будут оставаться приоритетом.

Таким образом Германия стремится не только уменьшить поток российских туристов в Европу, но и усилить политическое давление на Кремль, призывая партнеров в ЕС к консолидированным действиям в рамках Шенгенской зоны.