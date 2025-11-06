Євросоюз планує ускладнити візові правила для росіян, - Politico

Євросоюз готується ще більше посилити візові правила для громадян Росії. А саме, фактично припинити видачу багаторазових шенгенських дозволів у більшості випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Троє європейських чиновників, на які посилається видання, стверджують, що у разі ухвалення такого рішення росіяни, як правило, отримуватимуть лише одноразові візи.

Брюссель вже ускладнив отримання і зробив дорожчими візи для росіян, призупинивши дію угоди про спрощення візового режиму з Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Деякі країни-члени, зокрема, країни Балтії, пішли ще далі, повністю заборонивши або суворо обмеживши росіянам в'їзд на свою територію.

Однак видача віз залишається національною компетенцією, а це означає, що хоча Європейська Комісія може ускладнити процес, вона не може запровадити повну заборону на в'їзд для російських відвідувачів.

Згідно з даними Комісії, у 2024 році понад півмільйона росіян отримали шенгенські візи. Це більше порівняно з 2023 роком, хоча все ще значно нижче довоєнного рівня, оскільки у 2019 році їх було видано понад 4 мільйони.