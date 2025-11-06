Євросоюз планує ускладнити візові правила для росіян, - Politico
Євросоюз готується ще більше посилити візові правила для громадян Росії. А саме, фактично припинити видачу багаторазових шенгенських дозволів у більшості випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Троє європейських чиновників, на які посилається видання, стверджують, що у разі ухвалення такого рішення росіяни, як правило, отримуватимуть лише одноразові візи.
Брюссель вже ускладнив отримання і зробив дорожчими візи для росіян, призупинивши дію угоди про спрощення візового режиму з Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Деякі країни-члени, зокрема, країни Балтії, пішли ще далі, повністю заборонивши або суворо обмеживши росіянам в'їзд на свою територію.
Однак видача віз залишається національною компетенцією, а це означає, що хоча Європейська Комісія може ускладнити процес, вона не може запровадити повну заборону на в'їзд для російських відвідувачів.
Згідно з даними Комісії, у 2024 році понад півмільйона росіян отримали шенгенські візи. Це більше порівняно з 2023 роком, хоча все ще значно нижче довоєнного рівня, оскільки у 2019 році їх було видано понад 4 мільйони.
Окремо та в рамках свого 19-го пакету санкцій ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів, вимагаючи від них заздалегідь інформувати держави про поїздки через Шенгенську зону, щоб протидіяти "дедалі більш ворожій розвідувальній діяльності" Кремля.
Візова політика Німеччини
Як писало РБК-Україна, у вересні Німеччина оголосила про посилення візових правил для громадян Росії та закликала країни ЄС виробити спільну позицію щодо обмежень у Шенгенській зоні.
Нові обмеження передбачають суворішу перевірку заявників і скорочення категорій росіян, які можуть отримати візу.
Водночас Берлін підкреслює, що гуманітарні випадки, зокрема виїзд опозиційних діячів чи осіб, які зазнають переслідувань у РФ, і надалі залишатимуться пріоритетом.
Таким чином Німеччина прагне не лише зменшити потік російських туристів до Європи, але й посилити політичний тиск на Кремль.