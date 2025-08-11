RU

Евросоюз поддерживает шаги США ради справедливого мира в Украине, - Каллас

Фото: Кая Каллас, глава дипломатии Евросоюза (flickr by european_parliament)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза выразили поддержку инициативам США, которые направлены на установление справедливого мира между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас в соцсети X.

"Сегодня министры иностранных дел стран ЕС выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру", - подчеркнула Каллас. 

Она отметила, что в ЕС уже работают над усилением санкций против России, увеличением поддержки Украины и удовлетворением бюджетных потребностей Украины, а также процессом ее вступления в ЕС. 

"Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию - вот как мы положим конец этой войне и предотвратим будущую агрессию России в Европе", - добавила глава дипломатии Евросоюза. 

Планы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он в пятницу, 15 августа, проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

По словам Трампа, он хочет добиться от Путина прекращения огня с Украиной.

При этом американский лидер хочет вернуть Украине часть тех территорий, которые сейчас оккупированны Россией. Трамп уверен, что в рамках сделки должен быть обмен территориями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что никто не будет отдавать России украинские территории, поскольку это противоречит Конституции.

