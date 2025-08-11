Євросоюз підтримує кроки США заради справедливого миру в Україні, - Каллас

"Сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС висловили підтримку крокам США, які приведуть до справедливого миру", - наголосила Каллас.

Вона зазначила, що в ЄС вже працюють над посиленням санкцій проти Росії, збільшенням підтримки України та задоволенням бюджетних потреб України, а також процесом її вступу до ЄС.

"Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на Росію - ось як ми покладемо кінець цій війні та запобігатимемо майбутній агресії Росії в Європі", - додала глава дипломатії Євросоюзу.