UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Євросоюз підтримує кроки США заради справедливого миру в Україні, - Каллас

Фото: Кая Каллас, голова дипломатії Євросоюзу (flickr by european_parliament)
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу висловили підтримку ініціативам США, які спрямовані на встановлення справедливого миру між Україною і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії Євросоюзу Каю Каллас у соцмережі X.

"Сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС висловили підтримку крокам США, які приведуть до справедливого миру", - наголосила Каллас.

Вона зазначила, що в ЄС вже працюють над посиленням санкцій проти Росії, збільшенням підтримки України та задоволенням бюджетних потреб України, а також процесом її вступу до ЄС.

"Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на Росію - ось як ми покладемо кінець цій війні та запобігатимемо майбутній агресії Росії в Європі", - додала глава дипломатії Євросоюзу.

Плани Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він у п'ятницю, 15 серпня, проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

За словами Трампа, він хоче домогтися від Путіна припинення вогню з Україною.

При цьому американський лідер хоче повернути Україні частину тих територій, які зараз окуповані Росією. Трамп упевнений, що в рамках угоди має бути обмін територіями.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що ніхто не буде віддавати Росії українські території, оскільки це суперечить Конституції.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні