Євросоюз підтримує кроки США заради справедливого миру в Україні, - Каллас

Країни Євросоюзу висловили підтримку ініціативам США, які спрямовані на встановлення справедливого миру між Україною і Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії Євросоюзу Каю Каллас у соцмережі X.
"Сьогодні міністри закордонних справ країн ЄС висловили підтримку крокам США, які приведуть до справедливого миру", - наголосила Каллас.
Вона зазначила, що в ЄС вже працюють над посиленням санкцій проти Росії, збільшенням підтримки України та задоволенням бюджетних потреб України, а також процесом її вступу до ЄС.
"Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на Росію - ось як ми покладемо кінець цій війні та запобігатимемо майбутній агресії Росії в Європі", - додала глава дипломатії Євросоюзу.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він у п'ятницю, 15 серпня, проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
За словами Трампа, він хоче домогтися від Путіна припинення вогню з Україною.
При цьому американський лідер хоче повернути Україні частину тих територій, які зараз окуповані Росією. Трамп упевнений, що в рамках угоди має бути обмін територіями.
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що ніхто не буде віддавати Росії українські території, оскільки це суперечить Конституції.