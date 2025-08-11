Евросоюз поддерживает шаги США ради справедливого мира в Украине, - Каллас

Страны Евросоюза выразили поддержку инициативам США, которые направлены на установление справедливого мира между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас в соцсети X .

"Сегодня министры иностранных дел стран ЕС выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру", - подчеркнула Каллас.

Она отметила, что в ЕС уже работают над усилением санкций против России, увеличением поддержки Украины и удовлетворением бюджетных потребностей Украины, а также процессом ее вступления в ЕС.

"Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию - вот как мы положим конец этой войне и предотвратим будущую агрессию России в Европе", - добавила глава дипломатии Евросоюза.