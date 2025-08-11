ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Евросоюз поддерживает шаги США ради справедливого мира в Украине, - Каллас

Понедельник 11 августа 2025 21:28
UA EN RU
Евросоюз поддерживает шаги США ради справедливого мира в Украине, - Каллас Фото: Кая Каллас, глава дипломатии Евросоюза (flickr by european_parliament)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза выразили поддержку инициативам США, которые направлены на установление справедливого мира между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас в соцсети X.

"Сегодня министры иностранных дел стран ЕС выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру", - подчеркнула Каллас.

Она отметила, что в ЕС уже работают над усилением санкций против России, увеличением поддержки Украины и удовлетворением бюджетных потребностей Украины, а также процессом ее вступления в ЕС.

"Трансатлантическое единство, поддержка Украины и давление на Россию - вот как мы положим конец этой войне и предотвратим будущую агрессию России в Европе", - добавила глава дипломатии Евросоюза.

Планы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он в пятницу, 15 августа, проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

По словам Трампа, он хочет добиться от Путина прекращения огня с Украиной.

При этом американский лидер хочет вернуть Украине часть тех территорий, которые сейчас оккупированны Россией. Трамп уверен, что в рамках сделки должен быть обмен территориями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что никто не будет отдавать России украинские территории, поскольку это противоречит Конституции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным: я бы хотел видеть прекращение огня
Трамп об ожиданиях от встречи с Путиным: я бы хотел видеть прекращение огня
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине