Трамп может запретить экспорт дизеля из США на 90 дней, - Politico

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает 90-дневный запрет на экспорт дизеля, чтобы сдержать рост цен на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным Politico, Трамп может объявить о 90-дневном запрете уже к концу недели. В то же время, источники издания отмечают, что решение еще может измениться.

По словам советника Трампа по вопросам энергетики, днем ранее Райт провел серию телефонных разговоров с руководителями энергетических компаний, сообщив им, что в ближайшие дни, вероятно, будет введен 90-дневный запрет.

Параллельно в администрации рассматривают альтернативу полному запрету. Райт предположил, что может появиться "добровольный" план, предусматривающий извлечение части дизеля из мирового рынка.

Окончательного решения по ограничению экспорта дизеля пока нет.

Почему Трамп рассматривает запрет

Цены на дизель в США резко выросли. По данным AAA, в среду средняя цена галлона составляла 6,52 доллара. Это на 91 цент больше, чем месяц назад и на 2,83 доллара выше, чем год назад.

На рост цен оказали влияние, в частности, война администрации Трампа с Ираном и украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Высокие цены на энергоносители стали проблемой для республиканцев в преддверии промежуточных выборов. По данным Politico, представители партии из штатов, где важную роль играет сельское хозяйство, потребовали от администрации принять меры по удешевлению горючего.

Потенциальный запрет стал предметом споров не только среди политиков, но и внутри самой администрации.

Почему против выступают нефтяники

Представители нефтяной отрасли предупреждают, что запрет может дать только краткосрочный эффект.

Первоначально топливо, которое планировали экспортировать в Европу или Азию, будет оставаться на американском рынке. Это увеличит внутреннее предложение и может снизить цены на дизель в некоторых регионах.

Однако впоследствии нефтеперерабатывающие заводы могут сократить производство из-за потери крупного экспортного рынка. В результате могут подорожать не только дизель, но и бензин и авиационное топливо.

Против полного запрета, по данным Politico, выступили министр энергетики Крис Райт, министр финансов Скотт Бессент и министр внутренних дел Даг Бургум.

Райт публично раскритиковал эту идею.

"Такая грубая мера, как запрет экспорта дизельного топлива, точно не сработает", - заявил он.

По словам министра, американские нефтеперерабатывающие заводы одновременно производят дизель, бензин и авиационное топливо. Если экспорт дизеля приостановить, компаниям может не хватить места для его хранения, из-за чего они сократят переработку нефти.