Евросоюз направит "гражданскую миссию" на азербайджано-армянскую границу

встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Франции Эмманюэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Отмечается, что миссия стартует уже в октябре этого года и продлится максимум два месяца.

В заявлении сторон было сказано, что целью миссии является "укрепление доверия... и вклад в работу пограничных комиссий". Также в нем сказано, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность уставу ООН и "Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга".

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

В ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

В последствии Пашинян запросил помощь у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Однако формально получил отказ. В Армении в свою очередь заявили, что существование организации находится под вопросом.

Стоит отметить, что Россия до начала полномасштабной войны с Украиной имела довольно большое влияние в этом регионе. Однако после нападения на Украину Москва потеряла интерес к этому вопросу. При этом в ЕС и США, наоборот, приняли решение взять на себя ведущую роль в разрешении данного конфликта, что может говорить о потери влияния РФ в Карабахе.