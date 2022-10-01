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Пашинян о возможности выхода из ОДКБ: есть опасения, что оно выйдет из Армении

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Ереван, Суббота 01 октября 2022 20:29
Пашинян о возможности выхода из ОДКБ: есть опасения, что оно выйдет из Армении Фото: Никол Пашинян, премьер-министр Армении (facebook.com/tv360)
Автор: Иван Носальский

Существование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) находится под вопросом после того, как она "не выполнила свои обязанности" во время эскалации между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью "Арменпресс".

"Недавно, в результате контактов с рядом коллег из ОДКБ, я заметил, что в ОДКБ тоже фиксируют, что определенные общественные настроения в Армении очень быстро развиваются. В ходе разговора даже было сказано, что есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ. Я же сформулировал обратное, моя реакция была такой, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении", - заявил Пашинян.

По его словам, такое заявление "является не простой игрой слов и имеет очень серьезное содержание".

Он подчеркнул, что ранее в ОДКБ заверяли, что для них граница между Арменией и Азербайджаном является "красной линией".

"Когда в прошлом году произошли события на участках Сотка и Хознавара (в районе Нагорного Карабаха - ред.), мы, естественно, обратились в ОДКБ и получили очень странный ответ, что граница не демаркирована и не делимитирована. Отсюда возник вопрос: где проходит эта красная линия?", - добавил премьер.

Пашинян отметил, что ответ на этот вопрос является важным не только для Армении, но и для самой организации.

"Потому что сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит сказать, что нет ОДКБ, потому что ОДКБ имеет зону ответственности, которая обозначена границами. Если нет границы, то нет зоны ответственности, если нет зоны ответственности, то нет и организации", - рассказал он.

Также армянский премьер настоял на фиксировании организацией "акта агрессии против Армении".

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана произошла эскалация конфликта. Страны обвинили друг друга в провокациях и обстрелах.

После этого 15 сентября Совбез Армении заявил о достижении перемирия с Азербайджаном.

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Азербайджан Никол Пашинян Армения
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